L'Assitec Volleyball Sant'Elia Fiumerapido torna alla vittoria. Lo fa a Pianopoli, in terra calabra, rimontando due set alla Ferraro Volleyball Lamezia nella gara valevole per la decima giornata del campionato nazionale di pallavolo femminile di Serie B1.È stata una partita dura per entrambe le squadre. Lamezia è entrata subito in partita, mentre le ragazze di coach Luca D'Amico hanno impiegato un po' di tempo per carburare. Il primo set si chiude 25-16 per la squadra di casa, l'attacco santeliano non riesce a dare intensità alla propria azione e in difesa c'è qualche incertezza di troppo.Leo Gatto e compagne partono con un altro piglio nel secondo set che è una vera lotta punto a punto. Un parziale equilibratissimo in cui L'Assitec spreca un setball con il centrale Barbara Murri, che non riesce a mettere in campo una palla difesa male da Lamezia e tornata nel campo avversario.La squadra di casa mette a segno i due punti successivi e si aggiudica anche il secondo set 26-24.Coach Luca D'Amico chiama a raccolta la squadra durante il cambio di campo, parla e gesticola in modo serafico, invita le ragazze alla calma. Per lui, a dispetto del risultato, la gara è ancora in bilico. Così l'Assitec si trasforma, affronta la gara con maggiore concentrazione e determinazione. Prima accorcia le distanze portandosi sull'1-2, poi rimonta e, infine, chiude il match ribaltando il risultato al tie break: finisce 2-3.