Per i pallavolisti e appassionati il Natale dura sempre un giorno in più perché la sua magia continua a essere vissuta anche il 26 dicembre, giornata speciale per la SuperLega che in calendario offre la prima del girone di ritorno.E Veroli sarà una della fortunate piazze a poter ospitare tra le mura del PalaCoccia, alle 18, la gara che vedrà la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora sfidare la Calzedonia Verona.La sfilata di avversari d’eccellenza continua, dunque, con la visita degli scaligeri guidati da coach Stoychev che avranno il dente particolarmente avvelenato dato quanto decretato dalla classifica generale ieri sera al giro di boa.Dopo l’ultimo turno del girone d’andata, infatti, per un punto Verona non è rientrata nella griglia della Del Monte Coppa Italia che vede le migliori otto squadre qualificarsi ai quarti di finale che si giocheranno in gara unica mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio in casa delle squadre con miglior classifica.