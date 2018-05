La società Argos Volley comincia a ufficializzare le nuovi pedine del suo scacchiere in vista della prossima stagione di Superlega di volley.



Alla corte dei coach Barbiero e Colucci arriva Gabriele Di Martino, centrale classe 1997, proveniente da Wixo LPR Piacenza. Vanta anche numerose presenze nelle nazionali giovanili con cui è diventato vice campione europeo e si è piazzato al quinto posto ai campionati del mondo.



“È un centrale dalle caratteristiche molto buone – dice il coach della BioSì Indexa Sora, Barbiero, che l’ha fortemente voluto -. È un centrale con caratteristiche tecniche molto buone, completo in tutti i fondamentali: in attacco e a muro si fa valere con un buon senso della posizione e una buona tecnica e anche in battuta ha un ottimo rendimento”.

