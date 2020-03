«Non voglio restare a casa». Ha detto così ai carabinieri che lo hanno fermato, mentre era alla guida dell'auto, durante uno dei controlli disposti per verificare il rispetto delle disposizioni per l'emergenza coronavirus. È successo ad Atina. Il conducente, un 68enne, quando i militari gli hanno chiesto il motivo per cui si trovava fuori casa ha risposto che «stava facendo un giro in macchina in quanto si rifiutava di restare in casa». Ultimo aggiornamento: 14:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA