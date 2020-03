© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continue riunioni d’urgenza all’Asl di Frosinone, con turni massacranti e le migliori professionalità in campo per essere pronti ad accogliere e ad affrontare tutte le emergenze legate al Covid-19. Fulcro di tutto l’ospedale Spaziani di Frosinone. L’ospedale del Capoluogo, come noto, è rimasto fuori come centro di elaborazione dei tamponi, ma è il punto di riferimento per l’intera Ciociara.Ieri è stata completamente liberata la sala rianimazione, tutti i ricoverati sono stati trasferiti all’ospedale di Alatri.Per cui tutti e sette i posti letti di rianimazione (due occupati dalle donne di 80 anni ricoverate sabato da Cassino e cinque liberi) sono stati destinati all’emergenza Coronavirus.TERAPIA INTENSIVAMa il piano adottato dall’Asl ha previsto anche altre esigenze di terapia intensiva. Si useranno, in particolare, le due stanze di isolamento del reparto di Malattie Infettive e le aree del gruppo operatorio.Sono stati creati anche posti letto per casi sospetti, per casi positivi asintomatici e per casi gravi da trattare, appunto, in sala rianimazione.Un capillare piano di organizzazione attivato dopo le limitazioni degli ospedali e le prestazioni fornite.Già da ieri, 9 marzo, c’è stata la sospensione temporanea dell’attività chirurgica, se non di urgenza, limitando gli interventi chirurgici a quelli di emergenza di natura oncologica.Ancora una volta è stato ribadito soprattutto alle persone anziane o affette da patologie croniche di evitare di uscire dalla propria abitazione.«Occorre evitare luoghi affollati nei quali non è possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale stabilita in almeno un metro», è stato spiegato dall’Asl.«Nel caso in cui si ritenga di avere sintomi legati alla presenza del virus - è stato aggiunto - non recarsi al pronto soccorso, ma di rivolgersi al proprio Medico di famiglia».IL NUMERO VERDEC’è stato anche l’invito a chiamare il numero 1500 del Ministero o il Numero Verde della Regione 800.118.800 e in caso di urgenza il 118. La Prefettura di Frosinone segue costantemente l’evolversi dell’emergenza, qualche giorno fa c’è stato l’invito, esplicito, ai genitori di non portare i propri figli in luoghi affollati.Contestualmente i sindaci e i vertici delle forze dell’ordine hanno ricevuto la formale sospensione di tutte le manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura.Ieri 9 marzo era il giorno esatto per tutti gli eventi, che si sarebbero dovuti svolgere in ogni singolo istituto, in vista dagli esami di Maturità. Non ci sono stati eventi per “I cento giorni”. Tutto si è fermato.Un gioco di squadra delle autorità della provincia di Frosinone che, fino ad ora, non ha mostrato crepe.