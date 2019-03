Grave incidente stradale ieri, intorno alle 18, in contrada «La mosca», nel territorio di Veroli. Per cause al vaglio dei carabinieri un ragazzo di 19 anni che si trovava a bordo di una Smart ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato più volte. Il ragazzo, rimasto incastrato tra le lamiere della vettura, è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco.

Poi è stato soccorso dai medici dell'ambulanza del 118: i sanitari, subito dopo aver constatato la gravità delle condizioni del 19enne, hanno richiesto l'intervento di un'eliambulanza, che ha trasportato il ferito, in codice rosso, all'ospedale Umberto I di Roma.