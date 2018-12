Una ragazza di 29 anni è stata investita sulle strisce, in via Passeggiata San Giuseppe, a Veroli. Soccorsa dal 118, è stata trasportata all’ospedale di Frosinone in codice giallo. L’incidente nel tardo pomeriggio di ieri all’altezza dell’ufficio postale lungo la strada provinciale che porta a Miravalle.

La donna, di Veroli, stava attraversando proprio sulle strisce pedonali quando è avvenuto l'impatto con l'auto. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso. Una strada, la Provinciale Verolana, che si conferma pericolosa e già teatro di episodi simili.