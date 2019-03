Il «tesoro» trafugato quattro mesi fa dalla chiesa di San Michele Arcangelo di Veroli, cercato con insistenza, non era troppo lontano. Era lì, sempre nella città ernica, a un paio di chilometri di distanza, ma nell’abitazione di un uomo di 34 anni, incensurato. A trovarlo sono stati i carabinieri nel corso di una perquisizione: hanno fatto irruzione e i sospetti hanno lasciato strada alla certezza.

Crocifissi, calici d’oro e d’argento con sottopiatto, candelabri, quadri con raffigurati santi e una scena della Passione, turiboli nonché brocche di rame: sono gli oggetti sacri e liturgici di valore, anche affettivo per parroco e fedeli, risultati rubati dalla collegiata situata nel centro storico, tra largo Alfedena e via Aonio Paleario. Non solo: sono stati recuperati anche beni riconducibili a una serie di colpi in casa avvenuti in città negli ultimi anni e materiale didattico portato via durante una recente incursione a scuola, al liceo scientifico: due microscopi, uno biologico e l’altro oculare elettronico, un videoproiettore e una stampante laser. I vari pezzi sono stati rinvenuti in alcuni scatoloni tra una cantina e altre aree di pertinenza.

Ora, dopo la scoperta della refurtiva, per il 34enne è scattata la denuncia con l’accusa di ricettazione. Gli investigatori in questa fase stanno effettuando ulteriori accertamenti per individuare che è entrato in azione negli edifici presi di mira. La quantità e la tipologia di quanto saltato fuori, infatti, spingono i militari a ipotizzare che ci siano altre persone coinvolte.

I COLPI

Dalle denunce presentate dai proprietari delle case, la maggior parte disabitate d’inverno e tutte poste in zone centrali, dal responsabile del plesso e dal parroco, è stato ricostruito un quadro di una decina di furti. Otto in casa, due nel novembre 2016 e sei tra marzo e settembre 2018, da cui sono stati portati via anche sciabole, spadini, armi antiche, brocche, una maschera, suppellettili e una macchina per cucire d’epoca; quello al liceo «Sulpicio» tra il 20 dicembre 2014 e il 7 gennaio 2015, il periodo delle vacanze quando la scuola è chiusa; poi l’ultimo all’inizio dello scorso novembre nella chiesa dedicata all’arcangelo.

LE INDAGINI

Non è stato facile per i carabinieri risalire fino a quell’abitazione dell’area urbana di Veroli. Gli uomini coordinati dal tenente Vittorio De Lisa per cercare di fare piena luce hanno esaminato una serie di elementi: hanno analizzato fascia oraria delle razzie e modalità d’azione, visionato le immagini del sistema di videosorveglianza che controlla le strade e approfondito altri aspetti, giungendo, almeno in prima battuta, a una conclusione: quella di escludere la pista esterna a Veroli, cioè di azioni di malviventi in trasferta. A quel punto, al termine dell’attività investigativa, sono arrivati nell’abitazione del giovane.

OGGETTI E MISTERI

Una busta di plastica piena di mazzi di chiavi, una fascia tricolore da sindaco di Veroli con tanto di stemma del Comune e uno zaffiro. Su questi tre ritrovamenti, anch’essi spuntati nella perquisizione, è concentrata l’attenzione degli investigatori per capire da dove provengano e perché si trovassero insieme al resto della refurtiva.

