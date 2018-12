La nebbia li ha avvolti e hanno perso l’orientamento. Sei escursionisti del Cassinate sono stati salvati dal soccorso alpino.

Loro, tutti residenti a Roccasecca e a Cassino, erano impegnati in un'escursione sui Monti Ernici in località Pizzo Deta, a Veroli. Nonostante fossero muniti di Gps e ben attrezzati, viste le temperature, sono stati avvolti in pochi minuti da una fitta coltre di nebbia a quota 1.600 metri e hanno perso l’orientamento. Così hanno allertato i soccorsi. Gli operatori del soccorso alpino li hanno raggiunti in meno di un’ora. © RIPRODUZIONE RISERVATA