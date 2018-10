Momenti di paura sulla strada provinciale che da Alatri porta a Veroli poco dopo le 19 di oggi. Lungo la strada fatta di tornanti e completamente priva di illuminazione, infatti, una donna di mezza età è stata investita da un’utilitaria, una Fiat Panda rossa, che scendeva dal centro storico di Veroli verso valle, in direzione di Alatri.

La donna è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo allo Spaziani di Frosinone dove rimarrà per accertamenti sui vari traumi riportati.

A bordo dell’auto c'era un’altra donna, classe 1958, sempre residente a Veroli, che è rimasta illesa, anche se sotto shock per lo spavento.

Sul posto una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità dal momento che il luogo dell’incidente era situato in piena curva.



