È morto a 95 anni nella sua abitazione di via Ortomastrangelo monsignor Elvidio Nardoni, parroco emerito di Vallecorsa.La notizia è stata annunciata dal parroco don Francesco Paglia: "Vogliamo salutare insieme mons. Elvidio Nardoni che ha lasciato questa terra per abbracciare il Signore della vita. Salutiamo un pastore, una guida, un ministro di Dio che ha donato a Lui tutto, servendolo ogni giorno. Ora questo figlio di Maria Santissima è pronto per baciare quella mano pura che ha tanto desiderato baciare in questa vita. La comunità religiosa di Vallecorsa, la parrocchia di San Martino e il comitato per il Culto della Madonna della Sanità esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Nardoni". Il parroco poi su mons. Elvidio aggiunge: "Pastore esemplare e riferimento spirituale per tutti i vallecorsani per oltre 15 lustri, prima come viceparroco di San Martino, dal 1947, e poi dal 1965 come parroco e rettore del santuario della Madonna della Sanità".I funerali saranno officiati dal vescovo di Frosinone, Ambrogio Spreafico, sabato 12 gennaio alle 15 nella chiesa di San Martino.M.L.L.