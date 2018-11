© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’unione fa la forza, in particolare quando bisogna difendere il territorio e l’ambiente». Si è svolta oggi, in Provincia, la riunione del coordinamento dei sindaci della Valle del Sacco, covocata dal presidente Pompeo. «Una riunione importante - si legge ancora nella nota dell'ente di piazza Gramsci - per fare il punto della situazione dopo gli ultimi episodi d’inquinamento dei corsi d’acqua accaduti nei giorni scorsi».«La riunione - ha spiegato Pompeo - vuole essere la risposta del territorio, in particolare degli amministratori locali, ad un problema che non può più essere affrontato con azioni sporadiche, ma necessita di una strategia condivisa che veda proprio i Comuni e la Provincia prendere in mano la situazione e mettere sul tavolo azioni sia come amministrazioni locali sia sollecitando le Istituzioni che hanno competenza a intervenire. E’ un sostegno al lavoro del coordinamento che già ha fatto tanto in tal senso».Il presidente Pompeo ha parlato di una duplice azione, rispetto al tema della salvaguardia della Valle del Sacco. «Un’azione politica per richiedere che i progetti messi in cantiere fino ad oggi trovino applicazione. In particolare, l’immediata bonifica degli otto siti già individuati dal ministero dell’Ambiente: area ex Olivieri (Ceprano Falvaterra) – ex cartiera Vita Mayer (Ceprano) – ex Europress (Ceprano) – ex cartiera (Ferentino); discarica Le Lame (Frosinone) – ex polveriera Anagni; Snia Bpd bosco Faito (Ceccano) - ex cava Pietrisco Anime Sante (Ceccano)». Poi ha sintetizzato altre direttrici «verso le quali muoversi nei prossimi giorni: un protocollo delle attività di controllo in modo da rendere veloce e univoco in tutti i comuni rivieraschi l’intervento in caso di emergenza; mettere in campo tutte le procedure in breve tempo per ottenere le linee guida per le autorizzazioni nel Sin».