Una vasta piantagione di marijuana, ben 674 piante coltivate con cura, è stata scoperta dai carabinieri nell’agro di Gallinaro. Un peso totale di 154 chili di sostanza stupefacente, per gli investigatori quasi pronti per essere essiccati e poi immessi sul mercato. Un quantitativo che, probabilmente, sarebbe raddoppiato se le piante avessero raggiunto la piena maturità. Almeno è quanto ritengono i carabinieri, che hanno tratto in arresto un 47enne di San Giorgio Cremano (Na), domiciliato a Settefrati. L’uomo, posto ai domiciliari, è accusato di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:53



