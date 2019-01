© RIPRODUZIONE RISERVATA

Codici al fianco dei Comuni per aiutare le vittime di usura e gioco d'azzardo.Questa mattina nella sede nazionale di via Belluzzo a Roma è stato sottoscritto un protocollo con il Comune di Casalvieri per l'avvio del progetto “Azzardare Usura”, che interesserà l'area di Cassino, «un territorio da sempre interessato dal fenomeno, e coinvolgerà la delegazione Codici Cassino – Terre di San Benedetto», si legge in una nota dell'associazione.«L'obiettivo dell'iniziativa - si aggiunge - è dare un aiuto a chi finisce nella morsa degli strozzini, fornendo un servizio di consulenza qualificata, ed offrire gli strumenti utili per capire i rischi che si nascondono dietro pratiche che portano a situazioni di grave disagio economico, come il gioco d'azzardo».«Il Lazio – dichiara il segretario nazionale di Codici Ivano Giacomelli – è una delle regioni più colpite dal fenomeno dell'usura. Il 50% delle segnalazioni che riceviamo arriva da famiglie vittime di usura, un'autentica minaccia in questo periodo in cui la crisi economica investe sempre più persone. Sono numeri che richiedono la massima attenzione da parte di forze dell'ordine, istituzioni e anche associazioni. Da parte nostra, questo progetto con il Comune di Casalvieri ne è la conferma, stiamo cercando di ricostruire una rete di protezione per le vittime di usura».«Il Comune di Casalvieri – spiega il sindaco Franco Moscone – ha fatto già parte del Consorzio Aipes, una rete di Comuni impegnati nella prevenzione delle ludopatie attraverso un'assistenza sociale integrata. La ludopatia a livello locale riguarda principalmente il gioco alle macchinette dei bar, attraverso il cellulare e internet, e si collega quindi anche ad un'altra minaccia che cerchiamo di contrastare, quella dei reati informatici».