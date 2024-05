Diretta Frosinone-Udinese, sfida salvezza: 0-0

- Sibito Udinese in avanti. Da un cross dalla sinistra, nasce un calcio d'angolo. Sullo spiovente in area, Cerofolini libera.

Ore 20.45: partita iniziata

Mancano 5 minuti alla finale salvezza Frosinone-Udinese. Una gara decisiva: in palio c'è la permanenza in Serie A. I giallazzurri resterebbero nella massima serie anche in caso di pareggio, ma anche un'eventuale sconfitta sarebbe indolore con il concomitante successo o pareggio della Roma a Empoli. Stadio "Stirpe" esaurito in ogni ordine di posto. Più di 16mila spettatori.

Frosinone-Udinese, la diretta

Ore 20.44: e squadre fanno ingresso in campo

Ore 20.43: "Ti amo" è la scritta della splendida coreaografia dei tifosi del Frosinone: tutto lo stadio si colora di giallazzurro con migliaia di cartoncini.

Ore 20.42: risuona l'inno ufficiale del Frosinone

Ore 20:40: si procede alla lettura delle formazioni.

Ore 20.35: Frosinone e Udinese sono rientrate negli spogliatoi.

Ore 20-27: Le squadre hanno iniziato la fase del riscladamento.

Le formazioni ufficiali



Frosinone 3-4-2-1: Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Brescianini, Barrenechea, Valeri; Soulé, Harroui, Cheddira.

A disposizione: Frattali, Palmisani, Marchizza, Baez, Cuni, Reinier, Gelli, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi, Bonifazi, Mazzitelli, Lusuardi. All: Eusebio Di Francesco

Udinese 3-4-2-1: Okoye; Kristensen, Bijol, Perez, Ehizibue, Kamara, Walace, Payero, Samardzic, Brenner, Lucca.

A disposizione: Mosca, Padelli, Ebosele, Zarraga, Davis, Fonseca, Abankwah, Tikvic, Thaouvin, Kabasele, Giannetti, Zemura, Pereyra. All: Fabio Cannavaro