Si accelera sulla scuola di Bannon alla Certosa di Trisulti. Le inchieste giornalistiche e le "indagini" dell'Avvocatura dello Stato non fermano la Dignitatis Humanae Institute, la fondazione che ha avuto in concessione per 19 anni il monastero di Collepardo. Il presidente Benjamin Harnwell, nel pieno dello scontro, rilancia i propri piani che, nelle settimane scorse, aveva annunciato di volere rinviare. «La scuola si farà presto, stiamo ricevendo centinaia di adesioni».