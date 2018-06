di Alessandro Redirossi

“L'ospedale Spaziani è in preda a caos organizzativo, abbandono e degrado”. Tuona così Francesco Notarcola, referente frusinate del Tribunale del Malato di Cittadinanzattiva. L’associazione ha raccolto in un dossier (in aggiornamento) le tante criticità che assillano il nosocomio del capoluogo. Ieri l'incontro pubblico, che si è concentrato sulle carenze dei reparti.

LE CARENZE

“L’unità di Chirurgia è senza ecografo, quella di Medicina lavora con uno non più conforme al protocollo – dice Notarcola – Per quanto riguarda Neurochirurgia, c’è il primario ma non ci sono i posti letto, un’equipe di chirurghi e personale sanitario dedicato. Ad Oculistica non si può eseguire un esame di campo visivo perché manca l’operatore. Per un’operazione di cataratta occorrono 9 mesi a Frosinone, a fronte dei dieci giorni a Sora”. Evidenziate anche le carenze di personale, specie nelle ore notturne. “Di notte – sottolinea Notarcola - un solo medico è di turno per i reparti di medicina, malattie infettive ed ematologia. E, se non bastasse, può essere chiamato come consulente in pronto soccorso. Un solo medico è di turno, per Pediatria-Neonatologia, sala parto e consulenza al pronto soccorso”. E’ per questo che dall’associazione è arrivato un appello accorato affinché si porti a termine il discorso relativo alle tante assunzioni e ai concorsi per i primari.

PRONTO SOCCORSO

Tetro il capitolo legato all’emergenza. Notarcola sottolinea che “oggi l’ospedale di Frosinone non presenta i requisiti necessari nemmeno per il Dea di primo livello. Infatti manca il reparto di emergenza, un pronto soccorso dotato di radiologo, anestesista, ortopedico e guardia cardiologica. Si passano lunghe ore su barelle di autoambulanze in attesa di diagnosi o di un posto letto che non c’è. Il 15% di coloro che si rivolgono al pronto soccorso si allontana frustrato, adirato e sfiduciato. Da luglio si è ancora in attesa di 18 nuove barelle”.

POSTI LETTO E PERSONALE

Quindi un focus sui posti letto. “Nella zona centronord – sottolineano dal Tribunale del Malato – c'è una popolazione di circa 300mila cittadini. Dovrebbero essere a disposizione 900 posti letto (3 per 1000). Il presidio ospedaliero di Frosinone-Alatri ne conta 465. C’è un vuoto di oltre 400 posti letto”.

Un macigno, secondo il Tribunale del Malato, sono poi le liste d’attesa e il ricorso a strutture sanitarie di altre Regioni o ai privati. “Ci vuole un anno per un ecocolordoppler dei vasi epicentrici o degli arti inferiori; bisogna aspettare novembre per una visita oculistica; febbraio per un ecocolordoppler cardiaco. Tempi inaccettabili”. Non pervenuti, tranne rare eccezioni, rappresentanti del Comune e consiglieri regionali, che le associazioni riferiscono di aver invitato all'incontro di ieri. C’erano solo i due consiglieri comunali Daniele Riggi (Psi) e Fabrizio Cristofari (Pd). Cristofari, nella sua veste di presidente dell’Ordine provinciale dei medici, ha teso la mano alle associazioni per una collaborazione volta alla soluzione dei problemi. Sulla questione delle liste d’attesa è stato incalzato da Notarcola in merito alle dichiarazioni "festanti" arrivate dalla Regione e relative all'abbattimento delle attese per visite ed esami. Cristofari ha ammesso che in provincia la situazione sulle liste d'attesa “lascia ancora a desiderare”. Pur sottolineando che si sta lavorando per risolvere le criticità. “Sulle carenze di personale la Regione sta facendo abbastanza, ma è necessario che tutte le assunzioni promesse si realizzino – ha rilevato Cristofari – C’è ancora un gap del 30% di assunzioni".



Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA