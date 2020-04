Il coronavirus non ferma la rivoluzione del nuovo trasporto pubblico urbano di Frosinone. Il comune di Frosinone e l’aggiudicatario della gara (la Cialone Tour spa di Ferentino), hanno infatti firmato da poche ore il nuovo contratto per la gestione del trasporto pubblico cittadino. L’appalto da oltre 10 milioni e 100 mila euro, prevede la gestione per la durata di 5 anni del servizio che oltre ai bus cittadini include anche il servizio dell’ascensore inclinato e del bike sharing. Dopo mesi di braccio di ferro legale con l’attuale società Geaf si conclude così una vicenda che si trascina da anni per l’affidamento del servizio. In settimana sono previsti i primi incontri con i dipendenti ed il personale della Geaf che passerà in automatico sotto la nuova proprietà. Il 30 aprile sarà l’ultimo giorno in cui si vedranno in giro per la città i bus della Geaf, la società che per decenni ha gestito il trasporto pubblico cittadino.

Dal primo maggio si parte quindi con la nuova fase che prevede tante novità. Il parco mezzi sarà ecologico con bus euro 5 ed euro 6 ed elettrici ma tante novità sono previste nell’implementazione della tecnologia con pensiline nuove e pannelli luminosi in grado di avvisare l’utente sui tempi di arrivo del bus. Si punterà anche sulla sicurezza dei passeggeri con l’inserimenti in ciascuna corsa di defibrillatori in grado di salvare la vita ai passeggeri colpiti da eventuali infarti. Saranno implementate ed estese alcune corse e si punterà molto anche su un maggiore interscambio con i bus del servizio Cotral al fine di evitare quanto più possibile l’entrata in città di troppi bus che finiscono per aumentare i livelli di inquinamento e soprattutto rallentare la circolazione cittadina. La vera sfida sarà però quella di far decollare il collegamento tra la parte alta e quella bassa con l’ascensore inclinato.

A cominciare dalla manutenzione e dal garantire una funzionalità regolare che questo impianto non ha mai assicurato. Previsto l’introduzione di un ticket fruibile insieme al trasporto pubblico su gomma. L’altra sfida, forse ancora più dura, è quella di far decollare il bike sharing, l’affitto delle bici in città. Un servizio nato all’epoca della giunta Marini ma mai utilizzato con tanti soldi pubblici sinora buttati tra stazioni realizzate e acquisto di bici che si sono arrugginite senza essere quasi mai utilizzate. Ora che l’amministrazione Ottaviani sta puntando forte sul sistema delle piste ciclabili se si riuscirà nell’intento di convincere i frusinati ad una mobilità più sana ed ecologica, il bike sharing potrebbe davvero avere una nuova vita. Di certo, fino a quando la pandemia da Covid 19 non si esaurirà, la Cialone Tour spa dovrà confrontarsi anche con un piano di distanziamento sociale sui propri mezzi e la sicurezza per gli operatori e per i viaggiatori. I prossimi mesi estivi serviranno per rodare il servizio e oliare l’organizzazione in vista (si spera) della riapertura delle scuole a settembre, quando il numero di viaggiatori sui bus cittadini raggiunge il suo apice.

