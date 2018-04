di Alessandro Redirossi

«Nel giro di poco più di un mese saranno pronti anche altri campi e qui potranno allenarsi circa 300 bambini». Ad annunciarlo è Renato Pirozzi, dell’Asd Madonna della Neve. Riprendono vita i campi dell’ ex Mtc dopo la triste parentesi fra Comune e “ Frosinone 2000” di due anni fa, che si è conclusa con lo “sfratto” delle squadre dei ragazzi di Frosinone 2000 dalla loro storica sede. Le strutture sono state affidate dal Comune a un’altra società sportiva, l’Asd Madonna della Neve, unica a rispondere al bando pubblico dell’amministrazione. Che prevede una gestione ventennale dei campi comunali e investimenti per il miglioramento delle strutture superiori ai 300mila euro a carico del privato. Che deve versare, in base al bando, circa 20mila euro di canone annuale al Comune.

Le entrate per la società che gestisce i campi arrivano principalmente dalle iscrizioni dei ragazzi ai corsi di scuola calcio. In questi giorni si sta cercando di premere sull’acceleratore sui lavori per l’adeguamento delle strutture. Dopo le prime sistemazioni su spogliatoi e sul campo di pozzolana già i primi ragazzi hanno potuto frequentare i campi dell’ ex Mtc. Ora l’obiettivo a breve termine è quello di inaugurar gli altri due campi di calciotto con terreno sintetico.



ORA SI GIOCA SULLA POZZOLANA

«Le strutture sono già aperte, con il campo di pozzolana che viene già utilizzata con 90 ragazzi per l’attività agonistica. Ora mancano 35 giorni lavorativi per ultimare i due campi di calciotto in erba sintetica. Solo questo intervento sui due campi è da 200mila euro. Quindi le ultime sistemazioni sugli spogliatoi e la pista intorno al campo. Con gli altri due campi pronti possiamo portare qui altri 120 bambini che ora si allenano in altre strutture. In primavera faremo anche dei tornei. Riparte il calcio qui».

Se non dovessero esserci intoppi, entro maggio potrebbero rivedersi all’opera oltre 300 ragazzi e bambini. Impianti che hanno sempre avuto una vocazione sociale in città. Negli anni del “ Frosinone 2000”, infatti, su quei terreni hanno avuto la possibilità di allenarsi tanti bambini provenienti da nuclei familiari svantaggiati. Che hanno potuto beneficiare di tariffe calmierate e godere di un’opportunità di fare sport altrimenti preclusa da motivazioni economiche. La clausola sociale per la nuova gestione degli impianti è stata inserita dal Comune anche per la nuova gestione, con un monte ore settimanali che dovrà essere garantito a cittadini provenienti da nuclei familiari svantaggiati e ad associazioni che si occupano di portatori di handicap.



IL CICLOPARCO

Con l’arrivo della primavera anche il cicloparco comunale di via Ponte La Fontana, inaugurato nel giugno 2017, batterà un colpo. La zona era stata affidata dal Comune all’Asd Bellator Frusino ciclismo “Nereggi”, che aveva realizzato in quell’area in percorso per mountain bike. «Aprire tutti i giorni è difficile, viste anche le spese da sostenere. Ma in alcuni giorni della settimana siamo aperti» avevano detto a ottobre al Messaggero dall’Asd Bellator Frusino. Ora la stagione primaverile si apre con un evento nel cicloparco che potrebbe fare da preludio a una più intensa attività sportiva in quell’area, complice la bella stagione. Infatti domenica 8 aprile è attesa nel bike park comunale una manifestazione ciclistica all’insegna delle mountain bike (categoria “giovanissimi II”) di baby cross, organizzata proprio dall’Asd Bellator Frusino Nereggi.

