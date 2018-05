di Vincenzo Caramadre

Operaio Enel folgorato: paura a Pontecorvo.

L'incidente sul lavoro è successo poco prima della 19, in via dei Lucernari, a ridosso della chiesa di San Nicola, dove un operaio di 58anni, di Pontecorvo, stava lavorando per risolvere un problema a una centralina, ma è stato investito da una scarica elettrica. Subito soccorso da alcune persone presenti, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. In un primo momento si è temuto il peggio per cui in zona, all'interno di una piccola piazza, è atterrato anche un'eliambulanza. Il 58enne per fortuna ha riportato solo alcune escoriazioni a un braccio.

Per cui, in ambulanza, è stato trasportato al Santa Scolastica di Cassino. Non è in pericolo di vita ed è sempre stato vigile e cosciente. Le cause dell'incidente sul lavoro sono al vaglio dei carabinieri.

Venerdì 11 Maggio 2018



