© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è tenuta nell’aula consiliare del capoluogo la cerimonia di consegna della targa ricordo “Alla Congregazione dei Padri Redentoristi", con sincero ringraziamento per l'assistenza materiale e spirituale offerta ai cittadini di Frosinone durante il doloroso periodo della guerra (1943-1944) e per aver custodito e salvato dalla distruzione l'ospedale cittadino che, all’epoca, sorgeva nei pressi di piazza Aonio Paleario.Erano presenti Rossella Testa, assessore al Centro storico, Gerardo di Giammarino, autore del libro in due volumi “Storia dell’ospedale Umberto I di Frosinone”, che ripercorre le vicende sanitarie della città tra le due guerre, il dott. Mino Rea, P. Vincenzo La Mendola (istituto storico redentorista di Roma), P. Ezio Marcelli, P. Luis Perez (superiore dei Redentoristi di Frosinone), P. Habib Badron (vice parroco della parrocchia di San Gerardo), padri redentoristi della provincia romana.