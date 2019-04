Frosinone, maltrattamenti su un bimbo di 12 anni: indagata una suora

Ultimo aggiornamento: 15:33

Maltrattamenti sui minori ed abuso dei mezzi di correzione. Questa l’accusa che ha portato una suora sul registro degli indagati. A puntare l’indice sulla religiosa un bambino di 12 i anni residente nel capoluogo.I fatti risalgono al 2016 quando i genitori del ragazzino, che si trovavano in difficoltà economiche, avevano ricevuto alcuni sussidi da parte di istituzioni che si occupano delle famiglie disagiate.Tra le agevolazioni c’era anche quella di poter far seguire il loro bambino in una casa-famiglia gestita dalle suore che si trova nella zona periferica della città di Frosinone. Il minorenne, subito dopo la scuola, si recava nella struttura per mangiare e fare i compiti; talvolta succedeva che il bambino restasse anche a dormire. Per i genitori quella casa-famiglia rappresentava per loro un valido aiuto. Tutto sembrava andare per il meglio fino a quando la madre del 12 enne un giorno si accorge che il figlio presentava alcuni lividi sulle braccia ed anche sulle gambe.La donna aveva chiesto al bambino spiegazione di quelle ecchimosi. E proprio il ragazzino in lacrime aveva raccontato che P.R. la suora oggi 65enne, lo prendeva a ceffoni, e lo spintonava. E quando voleva punirlo sovente lo rinchiudeva in uno stanzino vietandogli persino di poter andare in bagno. Secondo quanto raccontato dal ragazzino, più di qualche volta aveva dovuto orinare e defecare nei pantaloni. La madre inorridita dal quel racconto, si era rivolta all’avvocato Cristhian Alviani che aveva fatto scattare la denuncia. Sembra che anche altri genitori, avendo appreso dai loro figli che venivano maltrattati dalla suora, abbiano presentato un esposto in procura. Per quanto riguarda il bambino di 12 anni l’8 aprile verrà ascoltato dal magistrato nel corso di un incidente probatorio. Subito dopo le accuse, la suora ha tolto gli abiti monacali e si è trasferita in Sicilia.