Spese al di sopra di quelli di altri Comuni su personale, utenze elettriche e telefoniche, contenziosi, riscaldamenti. E’ quanto emerge dal Dup, il documento unico di programmazione economica comunale 2018-2020 approvato dalla Giunta e passato al vaglio del Consiglio comunale nei giorni scorsi. Nella relazione l’Ente metto nero su bianco che, su alcuni settori, a Frosinone si spende di più rispetto ad altre amministrazioni comunali delle stesse dimensioni a livello regionale e nazionale.

IL PERSONALE QUI COSTA DI PIU'

Il personale comunale è costato a ogni cittadino di Frosinone 214,9 euro per abitante nel 2016. Oltre il valore di riferimento regionale (175,3 euro ad abitante) e nazionale (191,6). Anche se la spesa è scesa rispetto al 2011, quando il personale costava 250 euro a frusinate. La soluzione indicata dal settore Gestione Risorse dell’Ente passa per uno stop alle assunzioni. Secondo questo schema, al netto dei rinnovi contrattuali, entro il 2020 si risparmierebbero circa 935mila euro, evitando la sostituzione dei dipendenti per cui cesserà l’incarico. Bisognerà però valutare l’impatto. Quali riflessi ci saranno – con riduzioni di personale - sui servizi a favore della cittadinanza? In alcuni settori (come l’Urbanistica ad esempio) le carenze e le difficoltà organizzative si traducono in pratiche in giacenza da mesi. Di recente per smaltire le pratiche di condono l’amministrazione comunale ha dato un incarico di supporto a tempo a un ex dipendente comunale in pensione. E la Polizia locale sconta già carenze. Per questo diventa importante limitare anche la spesa per i dirigenti comunali. Non a caso dal 2012 al 2016 il loro numero è sceso da 10 a 6 unità in un’ottica di razionalizzazione.

ACQUISTI, SI SPENDE IL DOPPIO

Frosinone sopra la media anche sull’acquisto di beni e materiali di consumo. Cioè i materiali che servono per il funzionamento di servizi e uffici comunali. Come - solo a titolo di esempio – materiali per manutenzioni, veicoli, mobili e attrezzature informatiche. Frosinone ha spese quasi doppie rispetto al parametro regionale relativo ad altri Comuni simili (25,3 euro a carico di ogni frusinate nel 2016, contro 15,7 nel Lazio).

UTENZE DA CONTROLLARE

Sulle utenze emerge una situazione abbastanza caotica. I frusinati pagano 30,3 euro di utenze per canoni relativi all’energia elettrica: 10 euro in più ad abitante rispetto alla media di Comuni di dimensioni simili a livello regionale. Nel Dup si sottolineano anche alcune criticità emerse in alcune riunioni sul tema in Comune. Ad esempio alcune carenze di controlli sull’allaccio di utenze, che potrebbero essere chiuse per immobili non utilizzati. Necessari anche più controlli sull’utilizzo di utenze nelle ore notturne. C’è anche il caso di utenze la cui competenza di spesa sarebbe della Provincia, ma che sono ancora intestate al Comune. Le utenze e i canoni per telefonia e reti di trasmissione vedono a Frosinone spese triple rispetto al parametro regionale (8,90 euro a cittadino contro 2,90 nel 2016). Anche sui riscaldamenti spese pro capite triple a Frosinone (14,50 euro a cittadino contro il parametro regionale di 5,20 euro).Sulla spesa per assicurazioni si è sopra la media degli altri Comuni della Regione (10,70 euro a cittadino contro 6,5 euro). Così come sui contenziosi (6,10 euro a frusinate contro i 4,70 sul territorio regionale).

LA LENTE SUI DIRIGENTI

Per ognuno dei valori sopra la media ora la lente è sui dirigenti comunali, che dovranno relazionare alla Giunta sui motivi che portano a valori così alti. E anche proporre strade per la razionalizzazione delle spese. Fra queste nel Dup si suggeriscono altre esternalizzazioni a privati, aumento delle tariffe per gli utenti dei servizi comunali (cosa già avvenuta sugli impianti sportivi ad esempio) o comunque un ritocco delle risorse messe in campo dall’Ente. Ovviamente si tratta di aspetti che potrebbero incidere nel prossimo futuro sui servizi per i cittadini e sull’accessibilità agli stessi da parte delle famiglie. Come ha dimostrato il caso dell'assistenza domiciliare, su cui c'è stato un dietrofront rispetto a tagli e aumenti delle tariffe solo dopo le proteste dei cittadini.



