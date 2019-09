Il settore viabilità della Provincia di Frosinone ha completato, in questi giorni, l’installazione delle barriere di sicurezza di legno sul primo tratto della strada provinciale ‘Via Latina’, nei pressi del parco archeologico di Aquino.

Un intervento che si è reso necessario per garantire l’incolumità dei pedoni e una viabilità più sicura per gli automobilisti in transito, soprattutto nei punti particolarmente rischiosi dell’arteria, dove la visibilità è maggiormente ridotta.

