Moreno Longo resta l'allenatore del Frosinone ma la squadra, dopo l'ennesimo ko, andrà in ritiro. Lo ha annunciato il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe che ha parlato a Sky, dopo la sconfitta interna contro il Genoa. «Oggi non dovevamo perdere, ma al tecnico non posso rimproverare nulla - ha aggiunto in n.1 del club ciociaro - Longo è uno dei responsabili di questa situazione, come lo sono io, ma non è il principale responsabile», ha chiarito Stirpe. «Forse qualcuno si deve assumere le proprie responsabilità e noi come società proveremo a fare di tutto perchè tutti siano messi nella situazione per dare il meglio». © RIPRODUZIONE RISERVATA