I tecnici di Ferrovie dello Stato hanno fatto un sopralluogo allo scalo di Frosinone in funzione della redazione del progetto esecutivo per la riqualificazione dell’area. Era presente anche una delegazione comunale, con il sindaco Ottaviani: gli amministratori hanno chiesto opere per intrecciare il piano con quello dell’ex Permaflex, per facilitare il collegamento tra le due aree. I lavori potrebbero iniziare già nella prossima estate: i tempi stimati per l’ultimazione sono di circa due anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA