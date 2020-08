© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le bandiere una volta piantate nel terreno, difficilmente possono essere rimosse. La dimostrazione l'abbiamo avuta nel Frosinone che, dopo un'attesa lunga quasi sei mesi e una serie interminabile di incontri, ieri ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Mirko Gori , 27 anni, peraltro unico ciociaro doc a far parte della rosa a disposizione di Alessandro Nesta. Il centrocampista era sull'altalena da prima che il coronavirus bloccasse l'attività sportiva, ma 24 ore fa sono arrivate finalmente le firme. Gori, il cui contratto sarebbe scaduto il 31 agosto, come si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale della Società di viale Olimpia, dunque, ha prolungato fino al 30 giugno 2024. Per altre 4 stagioni, insomma, il “cobra” vestirà in giallazzurro al pari di Ciano. Il centrocampista ciociaro e l'attaccante campano di Marcianise, a questo punto sono i due giocatori del Frosinone con il contratto a più lunga scadenza. A questo punto, quindi, è stata scritta la parola fine alla bella favola che per oltre 10 stagioni ha appassionato i tifosi giallazzurri. Le strade di Gori e Paganini, due grandi amici e prodotti del settore giovanile del club ciociaro che insieme hanno anche vinto tanto pure in prima squadra, si dividono per sempre. Gori, infatti, resterà ancora a lungo in Ciociaria, mentre Paganini andrà a cercare ulteriore fortuna altrove. Probabilmente a Brescia. Ciano, invece, potrebbe diventare il calciatore più appetito in questa finestra di mercato che si aprirà martedì prossimo 1 settembre, per chiudersi il 5 ottobre. Non a caso il forte attaccante che ha permesso in extremis al Frosinone di giocarsi la Serie A ai playoff con il gol da cineteca segnato all'ultimo minuto contro il Cittadella, è entrato nel mirino dell'Hellas Verona e del Monza del duo Berlusconi-Galliani, neo promosso in Serie B, ma intenzionato a salire ancora di categoria. E Ciano potrebbe finire sul mercato per due motivi, primo perché da una sua eventuale cessione nelle casse del club potrebbero entrare bei soldoni, secondo poi perché il Frosinone potrebbe alleggerirsi di un ingaggio pesante, considerato che quello dell'attaccante dovrebbe essere di circa 600.000 euro a stagione. Un ingaggio che in Serie B pochi club possono permettersi e tra questi sicuramente figura anche il Monza. Oggi, intanto, dovrebbe essere il giorno del vertice societario a cui prenderanno parte il presidente Maurizio Stirpe, l'allenatore Alessandro Nesta, il responsabile dell'area tecnica Ernesto Salvini e il direttore sportivo in pectore Alessandro Frara. Nella riunione si parlerà ovviamente di strategie di mercato oltre che di obiettivi stagionali che, come sempre, non dovrebbero essere riduttivi. Insomma, come al solito, il Frosinone dovrebbe battersi per le posizioni nobili della classifica e, magari, ritentare la promozione nel massimo campionato attraverso la disputa dei playoff. Restando in tema di mercato, c'è da sottolineare che è in attacco dove ci sarà bisogno di una sfoltita dopo i rientri dai prestiti di Trotta dall'Ascoli e di Volpe dalla Viterbese. I maggiori indiziati a fare le valigie sembrano essere lo stesso Trotta che con Nesta, prima di finire in prestito alla squadra marchigiana, veniva impiegato con il contagocce, Matarese e uno tra Volpe, Ardemagni e Citro. Quest'ultimo piace alla Viterbese, ma il diretto interessato non sarebbe propenso a scendere di categoria. Lo stesso Besea potrebbe essere ceduto a titolo definitivo alla Viterbese. Tra i due club sarebbe stato già raggiunto l'accordo per la cessione del cartellino del centrocampista ghanese, ma rimane in piedi l'ostacolo rappresentato da quello economico con il giocatore. La trattativa, comunque, potrebbe avere sbocchi positivi. Per quanto riguarda Ariaudo, invece, l'ex tecnico giallazzurro Pasquale Marino che lo conosce bene, lo vorrebbe allo Spezia, ma il Frosinone ovviamente non è propenso a fare sconti a nessuno. Chi vuole i suoi pezzi migliori, insomma, li deve pagare come pure Spal e Vicenza se vogliono assicurarsi il capitano canarino Brighenti per puntellare le rispettive difese, debbono mettere mano al portafogli. Per quanto riguarda il borsino relativo alle uscite da qui al prossimo 5 ottobre, ultimo giorno di mercato a campionato perlatro già in corso, la situazione è questa: Brighenti 40%, Vitale 70%, Citro 70%, Trotta 60%, Ardemagni 55%, Paganini 100%, Besea 90%, Matarese 70%. Confermata, nel frattempo, l'amichevole di mercoledì 9 settembre al “Benito Stirpe” tra il Frosinone di Nesta e la Roma di Fonseca. La partita inizierà alle ore 18 e, naturalmente, si giocherà a porte chiuse a causa della pandemia da coronavirus. Infine, Massimo Oddo è il nuovo allenatore del Pescara.