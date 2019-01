Rimonta a metà per la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, che perde 3-2 (25-18, 25-21, 24-26, 13-25, 15-6) a Padova contro i locali della Kioene nella diciassettesima giornata di SuperLega. Sotto di due set a zero, Petkovic e compagni sono stati bravi a reagire e a riportare il match in parità sul 2-2, ma poi hanno ceduto nettamente nel tie-break. I bianconeri, comunque, conquistano un buon punto su un campo difficile come quello di Padova (formazione in zona playoff), salendo a quota 15 in classifica, portandosi a -1 da Vibo Valentia, che li precede in graduatoria, e mantenendo 4 lunghezze di vantaggio sulla zona salvezza, occupata da Siena a quota 11. © RIPRODUZIONE RISERVATA