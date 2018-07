Comincia il Mondiale di Dusan Petkovic. L’opposto della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora è stato chiamato da mister Nikola Grbic a vestire la maglia della nazionale serba accanto ai pari ruolo Aleksandar Atanasijevic e Drazen Luburic.

La lista dei diciannove convocati è stata diramata qualche giorno fa e tutto il roster martedì 31 luglio inizierà la preparazione verso il Mondiale.

Campionato mondiale 2018 che partirà il 9 settembre per terminare il 30 e verrà disputato da 24 squadre, divise in 4 gironi, in Italia nelle città di Roma, Assago, Bari, Bologna, Firenze e Torino e in Bulgaria tra Ruse, Sofia e Varna.

Petkovic e i suoi compagni, nella prima fase in programma a Bari, dovranno vedersela con Russia, Stati Uniti, Australia, Camerun e Tunisia, un girone non facile che offrirà sicuramente un grande spettacolo.



Domenica 29 Luglio 2018



