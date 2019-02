La Globo Banca Popolare del Frusinate Sora sbanca Ravenna 3-1 e conquista tre punti preziosi per la salvezza in Superlega di volley. Biaconeri decisi e determinati, sempre con la testa concentrata.



Inizia così con un esaltante sucesso lo sprint finale dei ragazzi di coach Barbiero che, a meno cinque gare dal termine della regoular season, mettono la spunta verde sulla prima, conquistando bottino pieno in trasferta che fa cassa per l’obiettivo stagionale, la salvezza, ma non solo. La vittoria esterna permette a Sora di scavalcare in classifica Vibo Valentia, caduta 3-1 nel tempio di Modena e prossima avversaria, di salire all’undicesimo posto in classifica e di accorciare su Latina, ora distante solo 2 lunghezze e attesa al PalaCoccia il 10 marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA