Il generale di Brigata Marco Minicucci, comandante della Legione carabinieri Lazio, ha visitato la Compagnia carabinieri di Sora. E' stato ricevuto dal comandante, maggiore Valentino Iacovacci, dai comandanti delle stazioni dipendenti e da una rappresentanza di militari. Durante l’incontro l’alto ufficiale si è complimentato con il personale per i risultati operativi raggiunti, nonché per la vicinanza a favore delle comunità locali con le quali rinnovare un fattivo dialogo.Dopo il generale si è recato presso il Municipio di Sora dove ha incontrato il primo cittadino Roberto De Donatis, ringraziandolo per la sensibilità mostrata per aver onorato la memoria del carabiniere sorano Alberto La Rocca, uno dei “Martiri di Fiesole”, al quale è intitolata la caserma di Sora. Il sindaco, a nome anche dell’amministrazione comunale, ha espresso apprezzamento per quanto svolto quotidianamente dall’Arma sul territorio.