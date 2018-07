Adesso è ufficiale: la BioSì Indexa Sora giocherà la prossima stagione di Superlega al nuovo PalaCoccia di Veroli. I bianconeri sono così costretti ad emigrare nuovamente fuori Sora per la limitata capienza del PalaPolsinelli. Ancora in attesa di novità da parte del ministero dello Sviluppo economico riguardo al finanziamento richiesto a dicembre 2017 per l’ampliamento del palazzetto sorano fino a 3.000 posti, anche a causa dello stop dovuto alle elezioni politiche, la Biosì ha trovato ospitalità presso il nuovo impianto verolano, che verrà inaugurato a breve, capace di 3.500 posti a sedere, come da regolamento di Legavolley. Le verifiche al PalaCoccia si sono chiuse positivamente, con la commissione ammissione ai campionati della Legavolley a esprimersi favorevolmente lo scorso 11 luglio.

Luned├Č 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA