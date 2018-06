Michele Placido sarà stasera a Sora. La città fluviale si prepara a ospitare un altro gigante del cinema e del teatro. Michele Placido arriverà in occasione della prima edizione della mostra cinematografica “Vittorio De Sica” e sarà protagonista dello spettacolo “Serata d’onore” in programma stasera alle 21.30 in piazza Mayer Ross. Lo spettacolo propone poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio, ma anche i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo. L’evento rientra nel progetto “Ciociaria: saperi, sapori e suoni di primavera“, ideato dal presidente del Consiglio provinciale di Frosinone Luigi Vacana, ed è inserito nel cartellone della mostra d’arte cinematografica “Vittorio De Sica” promossa dal Comune di Sora.

