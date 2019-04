© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha provato a rubare alcuni oggetti che erano dentro un’auto in sosta, ma qualcuno lo ha visto e ha chiamato la polizia. Gli agenti, in pochi minuti, sono arrivati e lo hanno bloccato. È stato denunciato ieri mattina dalla polizia un marocchino residente da tempo a Sora. Erano circa le 12 quando qualcuno si è accorto della presenza dell’uomo che girava intorno ad una vettura parcheggiata nei pressi della rotatoria della tangenziale Schito Colle d’arte, all’incrocio con via Cellaro. Alcuni passanti hanno visto l’uomo che cercava di aprire lo sportello. All’arrivo della polizia il marocchino ha provato a fuggire, correndo a gran velocità in direzione di via Cellaro, in mezzo alle auto in transito e davanti allo sguardo attonito di decine di persone che uscivano dal supermercato. L’auto della polizia gli ha tagliato la strada, poi è stato bloccato. E stato denunciato con l'accusa di tentato furto.