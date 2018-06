Sono iniziati ieri i lavori di manutenzione del tratto urbano del fiume Liri. Da tempo ormai l’alveo e il greto erano invasi da una fitta vegetazione spontanea. Senza contare le buste nascoste tra i rami. I lavori previsti, come hanno fatto sapere il sindaco De Donatis e il consigliere delegato alla manutenzione Lino Caschera, riguardano entrambe le sponde, dal tratto che va dal ponte città di Vaughan fino al ponte del Divino amore in località Pontrinio. I lavori sono partiti sotto il ponte di Napoli e sono arrivati fino al ponte Cavalieri di Vittorio Veneto. Questo soprattutto allo scopo di consentire il tradizionale evento del Faone di San Giovanni nella serata di domani. A realizzare l’intervento, per un importo di 28.680 euro, una società di Anagni cui i lavori sono stati affidati tramite Consip. La cifra è stata anticipata dal Comune che, come si legge nell’atto, «procederà al recupero delle somme sostenute attraverso azione legale qualora la Regione Lazio fosse inadempiente al rimborso».

Venerd├Č 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:08



