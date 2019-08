© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entrano nel santuario della Madonna delle Grazie e rubano le offerte per le messe di suffragio.È accaduto la scorsa notte, tra venerdì e sabato, a Sora.A fare la scoperta sono stati alcuni fedeli che ieri mattina si sono recati al santuario. Sembra che non siano stati arrecati danni all’interno della struttura di recente oggetto di lavori di messa in sicurezza.I ladri avrebbero forzato una delle porte laterali e portato via del denaro custodito all’interno di una cassetta. Poche decine di euro.La notizia, diffusasi in tutta la città, ha suscitato sdegno e indignazione, soprattutto sui social network.Decine di persone si sono sfogate percependo il gesto come un vero e proprio atto sacrilego.Di quanto accaduto sono state informate le forze dell’ordine che hanno avviato subito gli accertamenti.C’è da dire che sul lato destro della facciata principale è posizionata anche una telecamera di videosorveglianza che potrebbe aver ripreso il passaggio dei malviventi che necessariamente devono passarvi al di sotto per poter imboccare la scalinata che conduce ai piedi della collina.