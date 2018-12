Esplode un comignolo. Incendio ieri sera in un’abitazione di via Vicenne a Sora. Le fiamme sono divampate intorno alle 19 a causa di una occlusione della canna fumaria dovuta all’eccessivo carico del camino. Un forte boato seguito da alte fiamme è stato avvertito in tutta la zona. Immediata è stata la chiamata ai vigili del fuoco che, muniti di autoscala, sono riusciti a spegnere le fiamme. Nella cucina, dove c’è il camino, il fumo nero ha avvolto tutto, con seri danni. Fortunatamente nessuno degli inquilini ha riportato ferite. © RIPRODUZIONE RISERVATA