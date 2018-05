Fermato per un controllo mentre era alla guida dell’auto, fornisce un altro nome e cognome e sostiene di avere conoscenze influenti. Dagli accertamenti, però, viene fuori che era al volante senza patente perché revocata. Per questo un sessantenne originario di Sora e romano d’adozione è stato tratto in arresto dalla polizia: nei suoi confronti è stata mossa l’accusa di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sull’identità e millantato credito. Non solo: per lui è scattata anche la denuncia per guida senza patente.

E accaduto nel territorio del capoluogo. Una pattuglia delle Volanti della Questura, impegnata in un posto di controllo sulla superstrada Sora-Frosinone, ha intimato l’Alt a un’Audi A8. A bordo c’era solo il conducente. Alla richiesta di esibire i documenti, stando agli accertamenti, l’uomo ha riferito di aver dimenticato la patente a casa e declina le proprie generalità, che, però, insieme alla data di nascita, non trovano riscontro sull’anagrafe dell’Aci. L’automobilista, per cercare di evitare ulteriori controlli, ha spiegato agli agenti di essere una “brava persona” e di avere conoscenze “autorevoli”, ma il tutto non è servito a molto. Accompagnato in Questura per il fotosegnalamento, è emersa l’identità dell’uomo, risultato un sessantenne nativo di Sora, e che gli era stata revocata la patente. Alla fine, è stato tratto in arresto e denunciato.

Mercoled├Č 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA