«Domenica, a Sora, è venuto a mancare mons. Bruno Antonellis, sacerdote illuminato che ha svolto il suo lungo ministero nella nostra città, distinguendosi per le sue straordinarie doti spirituali, culturali ed umane».

Il sindaco di Sora ricorda così il presule, per anni vicario generale della Curia della diocesi.

La cerimonia funebre si svolgerà a Sora, martedì 15 gennaio, dalle 11, nella chiesa di Santa Restituta. «L’Amministrazione comunale, raccogliendo la spontanea partecipazione ed il sentire convinto della nostra comunità, intende manifestare il cordoglio della città per questa perdita che ha colpito tutta la cittadinanza». Per questo il sindaco Roberto De Donatis ha proclamato il lutto cittadino per la giornata del 15 gennaio in concomitanza con lo svolgimento delle esequie funebri. © RIPRODUZIONE RISERVATA