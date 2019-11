In tre sul balcone al primo piano: le urla del proprietario di casa li hanno messi in fuga ed il furto è stato sventato. È accaduto ieri alle 21 in via Ponte Olmo, nei pressi della cartiera Burgo. I proprietari della villetta erano a cena quando hanno avvertito strani rumori provenire dai piani alti. Temendo subito che si potesse trattare di un tentativo di furto, non hanno esitato e sono saliti al piano superiore. A quel punto hanno visto le sagome di tre persone sul balcone che cercavano di forzare con un piede di porco la persiana per entrare nelle camere da letto. Hanno iniziato ad urlare e i tre si sono lanciati verso il basso, poi sono fuggiti. Sul posto sono arrivati immediatamente carabinieri e polizia che si sono messi subito sulle tracce dei malviventi. © RIPRODUZIONE RISERVATA