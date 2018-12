Il sovrintendente capo della polizia Stefano Vecchio (di Arpino) e l’ assistente capo Pasqualino Di Vizio (di Sora) hanno ricevuto un encomio ufficiale, oggi in Comune, ad Arpino. I due poliziotti a giugno con il loro tempestivo intervento salvarono la vita a un ragazzo di 24 anni di Isola del Liri in overdose. Il giovane era riverso a terra quando gli agenti transitarono in via San Domenico. Capirono subito la gravità della situazione: Vecchio praticò un massaggio cardiaco, mentre Di Vizio coordinò i soccorsi.

Fu lo stesso dottore del Pronto soccorso a congratularsi con i due agenti: «Senza il vostro intervento il ragazzo non sarebbe arrivato vivo qui». © RIPRODUZIONE RISERVATA