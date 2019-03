A gennaio era arrivato in un distributore di carburante del capoluogo per cambiare una banconota da 50 euro, poi si era allontanato con l’auto. L’addetto al servizio, insospettito dalla fattezza del biglietto in denaro ricevuto, aveva contattato la polizia. Gli agenti, anche grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza, sono poi risaliti a un 23enne rumeno residente nell’hinterland frusinate. Dopo i riscontri presso la Banca d’Italia per il giovane è scattata la denuncia con l’accusa di spendita di banconota falsa. © RIPRODUZIONE RISERVATA