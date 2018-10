Entrano a turno in un bar di Frosinone pagando entrambi con un biglietto da 20 euro. La proprietaria, però, s’insospettisce di quei soldi e lancia l’allarme alla polizia. Per la coppia, un 55enne di Frosinone e una 36enne di Colleferro, alla fine scatta l’arresto con l’accusa di spendita di banconote false.

Gli agenti sono arrivati ai due dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza e li hanno intercettati e bloccati in via Mascagni. Per loro sono stati disposti i domiciliari. La donna è stata anche denunciata per evasione: si era allontanata dall’abitazione in cui era già sottoposta ai domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA