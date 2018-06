Sei sindaci della Ciociaria hanno firmato in Prefettura i patti per la sicurezza urbana: serviranno a potenziare la videosorveglianza nelle aree a rischio.

«Nel pomeriggio di ieri - si legge in una nota - a seguito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati siglati sei patti per la sicurezza tra il prefetto Emilia Zarrilli e i sindaci dei Comuni di Frosinone, Ausonia, Coreno Ausonio, Piedimonte San Germano, Strangolagalli e Vallecorsa. I patti sono finalizzati, in particolare, a consentire ai Comuni di presentare domanda di accesso ai finanziamenti statali messi a disposizione dal decreto legge 14/2017. Tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza per i quali è stata autorizzata una spesa complessiva di 37 milioni di euro su base nazionale per il triennio 2017/2019».

