Si è barricato in casa ed ha iniziato ad esplodere colpi di fucile in aria: panico questa sera in via San Tommaso a Vallemaio. In totale sono stati dieci i colpi esplosi. Sul posto, allertati dai vicini, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e i colleghi di San Giorgio a Liri, diretti dal capitano Tamara Nicolai e dal maresciallo Luca De Angelis.

Una trattativa andata avanti per diverse ore: dalle 20 fino a poco prima delle 23, quando l'uomo è stato disarmato dai carabinieri. Si cerca di capire cosa ha portato l'uomo a fare un gesto del genere.

Si tratta di un 60enne R.D.I. del posto barricatosi quando all'interno vi era anche la moglie di 59 anni.

Sul posto in via precauzionale è arrivata anche un'ambulanza del 118, ma per fortuna non ci sono stati feriti.