Sorpresa a Settefrati, centro sotto ai mille abitanti dove non è più prevista la sottoscrizione delle formazioni elettorali. In occasione del rinnovo del Consiglio comunale sono state presentate cinque liste, di cui tre composte da aspiranti sindaco non del luogo e due formate in larga parte da appartenenti alle forze dell’ordine.Il sindaco uscente Riccardo Frattaroli insegue un altro mandato consecutivo a capo della civica “Azione amministrativa per Settefrati”. Candidati a consigliere comunale sono: Alessio Apruzzese, Damiano Colarossi, Rocco Cipriani, Monja Iannotta, Giuseppe Iannozzi, Annamaria Malizia, Gabriele Martelli, Danilo Socci, Ugo Socci.Donato Mazzenga, invece, guida un’altra forza civica in cui come candidati a consigliere comunale figurano: Mauro Colarossi, Roberta Colarossi, Tiziana Conetta, Valter De Rubeis, Stefano Gentile, Maurizio Vitagliano, Emanuele Vitti.Le altre tre liste non sono pervenute.