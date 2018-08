Dopo dieci anni la Provincia di Frosinone torna ad ospitare i ragazzi del servizio civile. Quattro i progetti approvati all’ente di piazza Gramsci e 38 saranno in totale i volontari coinvolti, giovani dai 18 ai 28 anni, per un periodo di 12 mesi. Il bando e tutte le informazioni inerenti ai progetti sono stati pubblicati sul sito della Provincia.



Questi i progetti:

“Documentazione locale e nuove tecnologie”, attraverso il partenariato con la biblioteca provinciale e altre biblioteche del territorio, per la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico e librario: prevede 7 volontari.

“Tutela e protezione del territorio ciociaro”, in partenariato con il comitato provinciale di Protezione civile, in particolare per la prevenzione incendi, attraverso lo studio del territorio: 10 volontari.

“Giovani imprenditori cercasi”, in partenariato con il Bic Lazio, per il sostegno ai giovani nell’avviare un’attività di autoimprenditoralità: 9 volontari.

“Valle del Sacco: sperimentazione e speranza per un cielo blu”, finalizzato a fornire alle istituzioni ed ai cittadini un monitoraggio dell’ambiente della Valle del Sacco per la tutela della salute degli individui e dell’ambiente abbinato ad un programma di formazione e divulgazione del problema, prevede 12 volontari.



Ai parteciperà sarà corrisposto un rimborso spesa di circa 500 euro.





