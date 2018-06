Serrone diventerà «città cardioprotetta». Ieri, alle 17.30, nella delegazione comunale di via Prenestina, il sindaco Natale Nucheli, insieme al coordinatore del progetto Bruno De Simone, ai cardiologi Fabrizio Cristofari, Massimo Rocchi e Lucia Prati e al responsabile del Distretto A di Alatri-Anagni, Pierangela Tanzi, ha presentato e illustrato il progetto «che consentirà di installare altri defibrillatori in punti chiave del paese (oltre a quelli già presenti nelle scuole e campo sportivo)», si legge in una nota. Il tutto per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e offrire la possibilità d’intervenire con rapidità in caso di necessità.

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:46



