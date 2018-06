Il sindaco di Serrone, Giancarlo Proietto, ha firmato oggi il decreto di nomina dei quattro assessori, due uomini e due donne, che compongono la nuova giunta comunale.

Enilde Tucci, 35 anni, già assessore e vicesindaco fino al 2013, è vicesindaco e assessore a “Pianificazione e sviluppo”, con deleghe specifiche su bilancio, commercio, attività produttive, sviluppo economico, lavoro, turismo ed eventi.

Ad Andrea Moscetta, 42 anni, consigliere comunale uscente, va l’assessorato a “Lavori pubblici e personale”, con competenze specifiche su lavori pubblici, urbanistica, ambiente e personale.

Prima esperienza, invece, per gli altri due membri della Giunta: Claudia Damizia, 36 anni, alle “Politiche sociali”, si occuperà di sport, politiche per l'infanzia e la famiglia, politiche scolastiche, politiche culturali, associazionismo, giovani, anziani, disabilità, sanità e salute.

A Mario Terenzi, 48 anni, vanno “Decoro, Territorio e Mobilità”, per seguire tutto ciò che riguarda decoro urbano e del territorio, agricoltura e politiche agricole, mobilità e trasporti.



E' quanto comunica, in una nota, il sindaco di Serrone.

