Frosinone. All'IIS Bragaglia-Ipsia Galilei giovedì l'Open Day è No-Stop

Periodo di Open Day per le scuole, nei quali i vari istituti presentano la propria offerta formativa. A Frosinone le ordinanze sindacali che hanno imposto la chiusura nel fine settimana di tutti gli istituti scolastici, la cui quasi totalità aveva comunque già optato per la chiusura il sabato, ha impedito lo svolgimento degli Open Day, come da tradizione, nel fine settimana. Allora all'Istituto di Istruzione Superiore “A.G. Bragaglia”, con indirizzi Liceo Artistico, Liceo Musicale ed Istituto Professionale IPSIA, al fine di permettere all’utenza formata dagli studenti delle classi terze medie della provincia e dai loro genitori, di poter prendere visione della offerta formativa, delle attività e delle aule didattiche e laboratoriali dell'Istituto e per favorire i genitori lavoratori, hanno ideato l'"OPEN DAY NO STOP". Le date fissate per i prossimi Open Day che si protraranno fino a notte, sono giovedì 16 e venerdì 24 gennaio, in orario no-stop, dalle ore 9:00 alle ore 21:00 appunto.L’offerta formativa che presenta l’IIS Bragaglia, si legge nel comunicato stampa dell'Istituto "Va incontro a quelle che sono le esigenze formative degli studenti e le richieste del tessuto economico-professionale del territorio. In questa ottica, nell’A.S. 2020-’21, entrerà a regime la Riforma dei professionali che vede il piano formativo dell’IIS Bragaglia – sezione IPSIA Galilei profondamente rinnovato". L’istituto professionale prevede quattro indirizzi di studio: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (Meccanici autoriparatori; Impiantisti civili ed industriali); Industria ed Artigianato per il Made in Italy, Servizi Culturali e dello Spettacolo ed Odontotecnico. "La propensione al mondo del lavoro ed alle esigenze del tessuto economico territoriale dell’Istituto Bragaglia-IPSIA Galilei - spiegano dal Bragaglia -, sono testimoniate dall’alto livello raggiunto dai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e dalle ultime indagini EDUSCOPIO della Fondazione Agnelli, che vedono L’IPSIA GALILEI al primo posto, per percentuale di diplomati occupati e coerenza tra studi fatti e lavoro trovato, tra le scuole professionali del territorio nel settore industria ed artigianato.